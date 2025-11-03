PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251103-3-PDNMS-Polizeibeamter in Neumünster nach Widerstand leicht verletzt

Neumünster (ots)

Am 02.11.2025 wurde zunächst eine Schlägerei in der Innenstadt Neumünsters gemeldet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam es zum Widerstand einer Person gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Am frühen Sonntag Morgen gegen 04:15 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. PR Neumünster in der Christianstraße, Neumünster eingesetzt. Hier sollte es gegenwärtig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommen.

Eine männliche Person, die offensichtlich nichts mit dem ursprünglichen Sachverhalt zu tun hatte, störte hierbei wiederholt die polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizisten wurden beleidigt und einem ausgesprochenen Platzverweis wurde nicht nachgekommen. Nachdem die Polizisten sich aufgrund des Verhaltens der störenden Person dazu entschlossen, diese in Gewahrsam zu nehmen, leistete der 32-jährige deutsche Beschuldigte derartigen Widerstand, dass ein 25-jähriger Polizist eine Prellung der Hand erlitt.

Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige bezüglich Widerstand und Beleidigung.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 08:46

    POL-NMS: 251103-2-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Fockbek gesucht

    Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, gegen 01.30 Uhr, kam es in der Rendsburger Straße in Fockbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen ca. 6 Personen aus einer 20-köpfigen Gruppe auf einen einzelnen 34 jährigen deutschen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschädigte klagte im Anschluss über ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 07:17

    POL-NMS: 20251103-1-PDNMS-Eine verstorbene Person nach Feuer in Aukrug

    Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 01.11.2025 kam es in einer einzelnen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Aukrug zu einem Feuer. Eine Person verstarb. Am Samstag, 01.11.2025 wurde gegen 08:00 Uhr die Feuerwehr in Aukrug sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei aus Nortorf und Neumünster in die Dorfstraße nach Aukrug-Bargfeld entsandt. In der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:25

    POL-NMS: 20251030-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus in Neumünster

    Neumünster (ots) - Letzte Woche wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus im Industriegebiet Süd festgestellt. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht nun nach Zeugen. Am 23.10.2025 wurde in einem Einfamilienhaus in der Spreestraße in Neumünster ein Einbruch festgestellt. Die Täter gelangten gewaltsam in das Haus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren