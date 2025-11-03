Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251103-3-PDNMS-Polizeibeamter in Neumünster nach Widerstand leicht verletzt

Neumünster (ots)

Am 02.11.2025 wurde zunächst eine Schlägerei in der Innenstadt Neumünsters gemeldet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam es zum Widerstand einer Person gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Am frühen Sonntag Morgen gegen 04:15 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. PR Neumünster in der Christianstraße, Neumünster eingesetzt. Hier sollte es gegenwärtig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommen.

Eine männliche Person, die offensichtlich nichts mit dem ursprünglichen Sachverhalt zu tun hatte, störte hierbei wiederholt die polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizisten wurden beleidigt und einem ausgesprochenen Platzverweis wurde nicht nachgekommen. Nachdem die Polizisten sich aufgrund des Verhaltens der störenden Person dazu entschlossen, diese in Gewahrsam zu nehmen, leistete der 32-jährige deutsche Beschuldigte derartigen Widerstand, dass ein 25-jähriger Polizist eine Prellung der Hand erlitt.

Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige bezüglich Widerstand und Beleidigung.

Constanze Becker

