Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251104-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Owschlag gesucht

Owschlag (ots)

Zwischen dem 30.10.2025, 10.00 Uhr und dem 01.11.2025, 18.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Op de Barg in Owschlag, der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses und stahlen neben Schmuck auch einen höheren vierstelligen Bargeldbetrtag.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Hausinnere, die Besitzer waren zum Zeitpunkt des Einbruches nicht anwesend. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, anschließend wurde das Haus mit dem Stehlgut wieder verlassen.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Owschlag aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell