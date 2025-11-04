PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251104-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Owschlag gesucht

Owschlag (ots)

Zwischen dem 30.10.2025, 10.00 Uhr und dem 01.11.2025, 18.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Op de Barg in Owschlag, der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses und stahlen neben Schmuck auch einen höheren vierstelligen Bargeldbetrtag.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Hausinnere, die Besitzer waren zum Zeitpunkt des Einbruches nicht anwesend. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, anschließend wurde das Haus mit dem Stehlgut wieder verlassen.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Owschlag aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 08:46

    POL-NMS: 251103-2-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Fockbek gesucht

    Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, gegen 01.30 Uhr, kam es in der Rendsburger Straße in Fockbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen ca. 6 Personen aus einer 20-köpfigen Gruppe auf einen einzelnen 34 jährigen deutschen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschädigte klagte im Anschluss über ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 07:17

    POL-NMS: 20251103-1-PDNMS-Eine verstorbene Person nach Feuer in Aukrug

    Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 01.11.2025 kam es in einer einzelnen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Aukrug zu einem Feuer. Eine Person verstarb. Am Samstag, 01.11.2025 wurde gegen 08:00 Uhr die Feuerwehr in Aukrug sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei aus Nortorf und Neumünster in die Dorfstraße nach Aukrug-Bargfeld entsandt. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren