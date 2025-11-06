Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251106-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Owschlag gesucht

Owschlag (ots)

Am 05.11.2025,zwischen 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Mühlenau in Owschlag, die Täter konnten unerkannt entkommen. Der oder die Täter brachen durch ein Fenster des Hauses ins Hausinnere ein und durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080. Gruß Sönke Petersen

