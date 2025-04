Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Am Freitagabend zündeten Unbekannte einen Stapel Kartons an

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge, dass vor dem Gebäude "Die Halle" in der Ulmer Innenstadt ein Stapel Kartons brennt. Dieser lagerte direkt an der Hauswand. Zum Zeitpunkt des Brandeintritts befanden sich ca. 45 Personen im Gebäude. Durch beherztes Eingreifen der Restaurant-Gäste konnte der Stapel rechtzeitig beiseite gezogen und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Gebäude war so verhindert worden. Verletzte Person gab es keine. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist wird aktuell ermittelt. Die Kriminalpolizei Ulm sicherte Spuren an der Brandstelle.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Personen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel.: 0731/188-3312 entgegen.

