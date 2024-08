Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Brandgeschehen gesucht

Eisenach (ots)

Am 10.08.2024 kam es gegen 17.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer leerstehenden ehemaligen Großraumdiskothek in der Straße 'Am Rasenweg'. Das Gebäude geriet in Vollbrand. In der Nacht zum Sonntag konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden des Sonntag an. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, Maßnahmen der Spurensicherungen dauern noch an. Hinweise zur Brandentstehung werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0206542/2024 entgegengenommen. (ah)

