Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße - 32-Jähriger Radfahrer verletzt (18.11.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der 32-Jährige war auf dem Radschutzstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 37 kam er aufgrund eines Defekts an seinem Zweirad zu Fall und prallte infolgedessen gegen das Heck eines vorbeifahrenden Mercedes eines 73-Jährigen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell