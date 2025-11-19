POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße - 32-Jähriger Radfahrer verletzt (18.11.2025)
Konstanz (ots)
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der 32-Jährige war auf dem Radschutzstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 37 kam er aufgrund eines Defekts an seinem Zweirad zu Fall und prallte infolgedessen gegen das Heck eines vorbeifahrenden Mercedes eines 73-Jährigen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell