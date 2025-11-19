Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Bühlstraße (17.11.2025 - 18.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf der Bühlstraße hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, einen grauen VW beschädigt. Den Schaden, der vermutlich im Zuge eines Parkmanövers entstand, meldete der Unfallflüchtige nicht. Die Höhe der Beschädigung an dem am Fahrbahnrand geparkten Wagen beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell