Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Ausladendes Heck führt zu Unfall (18.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

An der Einmündung der Industriestraße auf die Bundesstraße 33 hat sich am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, ein Unfall ereignet. Während des Rechtsabbiegens streifte ein Bus mit seinem Heck einen links neben sich verkehrsbedingt wartenden Opel. Dessen 34-jähriger Fahrer hatte sich dort zum Linksabbiegen eingeordnet, ehe der Bus die rechte Seite seines Autos beschädigte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell