Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Versuchter Einbruch in Baucontainer auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise (18./19.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, ist es auf einer Baustelle in der Dornierstraße zu einem versuchten Einbruch in einen Baucontainer gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer, indem sie ein Fenster einschlugen. Dabei entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter ohne Beute.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Dornierstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

