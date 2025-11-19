Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs - Polizei stoppt 23-Jährigen (18.11.2025

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte einen 23-jähriger Mann gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen mit einem Auto unterwegs gewesen ist.

Gegen 20:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen Seat Leon in der Christian-Scheerer-Straße im Gegenverkehr. Nachdem die Polizisten den Streifenwagen wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, beschleunigte der 23-jährige Fahrer des Seats. An der Einfahrt zum Haupttor eines Firmengeländes leitete der Fahrer eine Notbremsung ein, bog in die Einfahrt ein und sprang aus dem Auto. Noch während der Wagen zum Stillstand kam, wechselte die 28-jährige Beifahrerin auf den Fahrersitz.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest. Der Fahrer räumte ein zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell