Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Lastwagenfahrer übersieht Wanderbaustelle der Straßenmeisterei - eine Person verletzt - Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 130.000 Euro (18.11.2025)

Singen, B33 (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 130.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 33 zwischen der Auffahrt Singen/Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat.

Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Lastwagen an der Auffahrt Singen/Steißlingen auf die B33 auf. Dabei übersah er, dass die Fahrbahn kurz hinter der Auffahrt aufgrund einer Wanderbaustelle der Straßenmeisterei Welschingen mittels Absperrwand auf den linken Fahrstreifen verengt war und prallte infolgedessen in das Heck des Lastergespanns der Instandhalter. Durch die Kollision abgewiesen kam der Laster des 34-Jährigen an der Mittelleitplanke zum Stehen, der Laster der Straßenmeisterei schob sich nach rechts, woraufhin sich dessen Anhänger zwischen beiden Großfahrzeugen verkeilte und damit die komplette Straße blockierte.

Der 34-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge mussten mit Spezialgerät geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei leiteten den Verkehr ab.

Neben den Schäden an den beiden Lastwagen und dem Anhänger wurde auch der Asphalt an der Unfallstelle in Mitleidenschaft gezogen.

