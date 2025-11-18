Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Fahrzeugbrand auf der Brandenburger Straße - Polizei ermittelt zur Brandursache (18.11.2025)

KN-Wollmatingen (ots)

Nachdem ein Auto in der Nacht auf Dienstag auf der Brandenburger Straße in Brand geraten ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 4 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein auf Höhe der Hausnummer 25 geparkter VW brenne. Beim Eintreffen der Streife standen sowohl der Motorbereich als auch der Innenraum des Autos in Flammen. Die Feuerwehr Konstanz konnte den Brand schnell löschen. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kommen für die Entfachung des Feuers ein technischer Defekt oder eine Brandstiftung infrage.

