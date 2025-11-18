Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Hotelfachschule (16.11.2025 - 17.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Zähringerstraße hat sich im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Skoda. Den Schaden im Wert von etwa 3.000 Euro meldete er nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Nach dem Verursacher sucht nun das Polizeirevier Villingen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell