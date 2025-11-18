POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Glätteunfall im Kreisverkehr (17.11.2025)
Donaueschingen (ots)
Der plötzliche Wintereinbruch ist einem BMW-Fahrer am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, zum Verhängnis geworden. Im Kreisverkehr der Dürrheimer- und Pfohrener Straße rutschte der 19-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. In der Folge musste das Auto mit einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro abgeschleppt werden.
