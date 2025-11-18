PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Glätteunfall im Kreisverkehr (17.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Der plötzliche Wintereinbruch ist einem BMW-Fahrer am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, zum Verhängnis geworden. Im Kreisverkehr der Dürrheimer- und Pfohrener Straße rutschte der 19-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. In der Folge musste das Auto mit einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
