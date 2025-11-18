Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B14) Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall (17.11.2025)

Rottweil (ots)

Vermutlich weil er einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen zu spät erkannte, ist ein 27-jähriger Renault-Fahrer am Montagnachmittag auf einen vorausfahrenden BMW aufgefahren. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die Bundesstraße 14 von Zimmern ob Rottweil kommend in Richtung Rottweil-Saline. An der Anschlussstelle Rottweil-Bühlingen fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn vor dem BMW auf die B 14 auf, so dass der Fahrer sein Auto abbremste. Der nachfolgende Fahrer des Renault erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch den Unfall zog sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell