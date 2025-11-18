Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Kupfer gestohlen - Zeugenaufruf (14.11.2025 - 17.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12:30 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr, hat sich auf einem Firmengelände an der Robert-Gerwig-Straße ein Einbruch ereignet. Eine Gruppe unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Gelände. Dort entwendeten sie insgesamt sieben Kabeltrommeln Kupfer. Zum Abtransport der schweren Trommeln müssen sie mindestens einen Kleintransporter genutzt haben. Der Wert des Kupfers liegt nach gegenwärtigen Schätzungen bei einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet um Zeugenhinweise zu der Tat, oder dem Fahrzeug. Wer also im genannten Zeitraum im Industriegebiet Donaueschingens verdächtigte Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich, unter der Telefonnummer 0771 / 837830, melden.

