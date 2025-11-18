Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Lkr. Tuttlingen) - Unfall auf winterglatter Fahrbahn - Polizei weist auf Gefahren ohne Winterreifen hin (18.11.2025)

Balgheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es auf der Spaichinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 35-jähriger Mann fuhr mit einem Seat Leon auf der Spaichinger Straße in Richtung Spaichingen. Kurz vor dem Ortsschild Balgheim verlor er aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Er kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Wegweiserschild und einer Schneestange. Der Seat kam schlussendlich im Graben zum Stehen und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden am Auto und der Infrastruktur beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Am Auto waren zum Unfallzeitpunkt noch Sommerreifen montiert, obwohl winterliche Bedingungen herrschten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen, wie bei Eis- oder Schneeglätte, die Verwendung von Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Fahren mit Sommerreifen in solchen Bedingungen kann das Risiko von Unfällen erheblich erhöhen und stellt eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

