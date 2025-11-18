POL-KN: (Sulz am Neckar, L424
Lkr. Rottweil) 15.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall (17.11.2025)
Sulz am Neckar (ots)
Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ist es am Montagmittag auf der Landesstraße 424 zwischen Sulz am Neckar und Aistaig gekommen. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer beabsichtigte, gegen 13:30 Uhr zunächst nach links in eine Parkbucht abzubiegen. Hierbei bemerkte er jedoch, dass die Einfahrt durch ein Verkehrszeichen gesperrt war, weshalb er den Abbiegevorgang abbrach und sein Auto abbremste. Ein nachfolgender 64-jähriger VW-Fahrer konnte trotz starken Abbremsens und Ausweichens ein Auffahren nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
