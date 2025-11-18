Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbrüche am Wochenende (15.11.2025 - 16.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Zu bislang vier Autoaufbrüchen ist es zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, gekommen. Im Bereich der Pontarlier-, Kirnacher- und Pictoriusstraße hat ein Dieb mehrere Autos geöffnet. Der Täter erbeutete elektronische Geräte, Bargeld und Bankkarten. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht geklärt. Während der Unbekannte manche der Autos aufbrach, waren andere gar nicht verschlossen. Die Polizei weist eindringlich daraufhin, Fahrzeuge aller Art nie unverschlossen zurück zu lassen. Getreu dem Sprichwort "Gelegenheit macht Diebe", sollten Autobesitzer dem illegalen Treiben keine Chance bieten. Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell