Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, K 5538/B 462

Lkr. Rottweil) 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall (18.11.2025)

Villingendorf (ots)

Am Dienstagmorgen ist es an der Einmündung der Kreisstraße 5538 zur Bundesstraße 464 zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 51-jähriger Mann, befuhr mit seinem Audi gegen 06:15 Uhr die Kreisstraße von Villingendorf kommend in Richtung Bundesstraße, wo er nach rechts in Richtung Dunningen abbiegen wollte. Wegen des Verkehrs musste er an der Einmündung anhalten, was jedoch der nachfolgende 40-jährige Mazda-Fahrer offenbar zu spät bemerkte. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

