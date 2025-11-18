Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Lkr. Rottweil) Sprinter macht sich selbstständig und richtet Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro an (17.11.2025)

Bösingen (ots)

Am Montagnachmittag hat ein vermutlich nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesicherter Sprinter in Herrenzimmern erheblichen Sachschaden angerichtet. Ein 37-jähriger Mann stellte den Kastenwagen am Fahrbahnrand der Straße "Hochheim" ab. Gegen 16:45 Uhr setzte sich der Sprinter ohne Fahrer in Bewegung und fuhr die Straße hinab. Er überfuhr eine Straßenbeleuchtung und kam schließlich in einem Gartengrundstück der Graf-Werner-Straße zum Stehen. Durch die Irrfahrt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

