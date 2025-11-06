Polizei Homberg

POL-HR: Pkw-Aufbruch in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 05.11.2025, 21:00 Uhr bis 23:20 Uhr

Am Mittwochabend zwischen 21:00 Uhr und 23:20 Uhr schlugen unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Allensteiner Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Tasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapiere, eine Bankkarte und mehrere Schlüssel befanden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fitnessstudios beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell