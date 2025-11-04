Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025:

Wabern

Tatzeit: Montag, 03.11.25, zwischen 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Unbekannte brachen am Montag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Teichstraße in Wabern - Falkenberg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Innenbereich des Hauses durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell