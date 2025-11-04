Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Montag, 03.11.25, zwischen 16:30 Uhr und 20:05 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Montagabend brachen Unbekannte in einen Wohnwagen in Spangenberg ein. Der Wohnwagen, der Marke Adria, stand zur Tatzeit auf dem Grundstück in der Straße "Unterer Rollbach" in Spangenberg - Elbersdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Unbekannten dem Fahrzeug, brachen die Zugangstür auf und betraten den Innenraum. Anschließend durchsuchten sie diesen nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Sachstand wurde nichts entwendet.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell