Polizei Homberg

POL-HR: E-Bikes im Visier von Dieben - Einbrecher erbeuten drei Pedelcs in Melsungen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Sonntag, 02.11.2025, 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr in eine Gemeinschaftsgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kirschrain" in Melsungen ein und entwendeten drei hochwertige Pedelecs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür in eine der beiden Garagen des Wohnhauses. Diese wird von mehreren Parteien sowohl als Stellplatz für Pkw als auch als Abstellfläche für Mülltonnen und Fahrräder genutzt. Zudem befinden sich dort mehrere Kellerräume der Mietparteien.

Die Einbrecher entwendeten ein schwarz-blaues Pedelc der Marke Focus, Modell E-MTB, sowie ein gold-weißes Pedelc der Marke Stevens, Modell Fully E-Inception AM 8.7.1 GTF. Beide Räder waren nicht zusätzlich gesichert.

An einem weiteren E-Bike der Marke Cube, das mit einem Faltschloss gesichert war, scheiterten die Täter. Der Versuch, das Schloss zu zerstören, blieb erfolglos.

Anschließend begaben sich die Täter in einen weiteren Kellerraum, lösten dort die Schrauben eines Regals, an dem das Faltschloss eines weiteren Pedelcs, einem schwarz-weißen Cube, Typ Stereo Hybrid ONE44 EXC 800, befestigt war und entwendeten dieses Fahrrad. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Gesamtwert der entwendeten E-Bikes wird auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661/70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

