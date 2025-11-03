PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Werkstatthalle in Gudensberg - Technischer Defekt mögliche Ursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Gudensberg

Ereigniszeit: Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 15:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, 30.10.2025, auf Freitag, 31.10.2025, kam es in einer Werkstatthalle in Deute, einem Ortsteil von Gudensberg, zu einem Brand eines Pkw.

Das Fahrzeug der Marke BMW, das sich nach einem Verkehrsunfall auf einem Abschleppwagen in der Halle befand, geriet nach ersten Ermittlungen zunächst im Innenraum in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf das gesamte Fahrzeug aus. Infolge des Brandgeschehens entstand an dem betroffenen Pkw Totalschaden. Darüber hinaus wurden mehrere in der Halle abgestellte Fahrzeuge sowie angrenzende Räumlichkeiten durch Hitze- und Rußentwicklung beschädigt. Das Feuer erlosch offenbar von selbst, möglicherweise infolge des sinkenden Sauerstoffgehalts in der geschlossenen Halle, sodass der Brand erst am Freitagnachmittag bemerkt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen vor. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:40

    POL-HR: Einbruch in Pferdetransporter

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025: Borken (Hessen) Tatzeit: Sonntag, den 02.11.25, 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr Unbekannte Täter sind in einen Pferdetransporter der Marke MAN eingebrochen, der zur Tatzeit vor einer Reithalle in der Straße "In den Breiten" in Borken Trockenerfurth abgestellt war. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug, indem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:29

    POL-HR: Unbekannte brechen Gartenhütte auf

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025: Körle Tatzeit: Donnerstag, den 23.10.25, 11 Uhr bis Donnerstag, den 30.10.25, 11 Uhr Unbekannte Täter sind im genannten Tatzeitraum in eine Gartenhütte in Körle eingebrochen. Nachdem die Täter das Vorhängeschloss an der Gartentür aufgehebelt hatten, betraten sie das Grundstück in der Straße "Im Mülmischtal" in Körle und begaben ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:27

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025: Körle Tatzeit: bis Freitag, den 31.10.25; 09:22 Uhr Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in dem Meisenweg in Körle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Wohnobjekt. Im Innenbereich des Hauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren