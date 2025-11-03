Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Werkstatthalle in Gudensberg - Technischer Defekt mögliche Ursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Gudensberg

Ereigniszeit: Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 15:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, 30.10.2025, auf Freitag, 31.10.2025, kam es in einer Werkstatthalle in Deute, einem Ortsteil von Gudensberg, zu einem Brand eines Pkw.

Das Fahrzeug der Marke BMW, das sich nach einem Verkehrsunfall auf einem Abschleppwagen in der Halle befand, geriet nach ersten Ermittlungen zunächst im Innenraum in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf das gesamte Fahrzeug aus. Infolge des Brandgeschehens entstand an dem betroffenen Pkw Totalschaden. Darüber hinaus wurden mehrere in der Halle abgestellte Fahrzeuge sowie angrenzende Räumlichkeiten durch Hitze- und Rußentwicklung beschädigt. Das Feuer erlosch offenbar von selbst, möglicherweise infolge des sinkenden Sauerstoffgehalts in der geschlossenen Halle, sodass der Brand erst am Freitagnachmittag bemerkt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen vor. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell