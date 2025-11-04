POL-HR: Einbruch in Vereinsheim
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025:
Spangenberg
Tatzeit: Freitag, 31.10.2025, 09:30 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 17:30 Uhr
Zwischen Freitagmorgen und Montagabend sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Jahnstraße in Spangenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innenbereich durchsuchten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Diebesgut und unerkannt vom Tatort.
Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.
Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-
