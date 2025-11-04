Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Freitag, 31.10.2025, 09:30 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 17:30 Uhr

Zwischen Freitagmorgen und Montagabend sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Jahnstraße in Spangenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innenbereich durchsuchten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Diebesgut und unerkannt vom Tatort.

Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell