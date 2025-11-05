PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, den 05.11.2025 um 03:20 Uhr

Ein 27-jähriger Mann und ein bisher unbekannter Komplize stehen im Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch aus einem Fahrzeug ein Tablet und eine Fernbedienung entwendet zu haben. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden, sein mutmaßlicher Mittäter entkam unerkannt.

Gegen 03:20 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zwei männliche, dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an Fahrzeugen in der Thüringer Straße zu schaffen machten. Ein Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits geöffnet. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurze Zeit später eine der beiden Personen an und nahmen den 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Darmstadt vorläufig fest. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die zweite tatverdächtige Person nicht mehr festgestellt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde aus einem VW-Transporter ein Tablet und eine Fernbedienung für Garagentore entwendet. Das Tablet konnte in Tatortnähe aufgefunden werden, die Fernbedienung blieb verschwunden. Der Tatverdächtige wurde anschließend zur Dienststelle in Melsungen gebracht und nach Abschuss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizeistation Melsungen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Hinweise zur Tat werden unter Telefonnummer 05661/7089-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:42

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025: Wabern Tatzeit: Montag, 03.11.25, zwischen 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr Unbekannte brachen am Montag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Teichstraße in Wabern - Falkenberg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Innenbereich des Hauses durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:29

    POL-HR: Einbruch in Vereinsheim

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025: Spangenberg Tatzeit: Freitag, 31.10.2025, 09:30 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 17:30 Uhr Zwischen Freitagmorgen und Montagabend sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Jahnstraße in Spangenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innenbereich ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:58

    POL-HR: Einbruch in Wohnwagen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.11.2025: Spangenberg Tatzeit: Montag, 03.11.25, zwischen 16:30 Uhr und 20:05 Uhr Zwischen Montagnachmittag und Montagabend brachen Unbekannte in einen Wohnwagen in Spangenberg ein. Der Wohnwagen, der Marke Adria, stand zur Tatzeit auf dem Grundstück in der Straße "Unterer Rollbach" in Spangenberg - Elbersdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Unbekannten dem Fahrzeug, brachen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren