POL-HR: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, den 05.11.2025 um 03:20 Uhr

Ein 27-jähriger Mann und ein bisher unbekannter Komplize stehen im Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch aus einem Fahrzeug ein Tablet und eine Fernbedienung entwendet zu haben. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden, sein mutmaßlicher Mittäter entkam unerkannt.

Gegen 03:20 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zwei männliche, dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an Fahrzeugen in der Thüringer Straße zu schaffen machten. Ein Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits geöffnet. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurze Zeit später eine der beiden Personen an und nahmen den 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Darmstadt vorläufig fest. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die zweite tatverdächtige Person nicht mehr festgestellt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde aus einem VW-Transporter ein Tablet und eine Fernbedienung für Garagentore entwendet. Das Tablet konnte in Tatortnähe aufgefunden werden, die Fernbedienung blieb verschwunden. Der Tatverdächtige wurde anschließend zur Dienststelle in Melsungen gebracht und nach Abschuss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizeistation Melsungen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Hinweise zur Tat werden unter Telefonnummer 05661/7089-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

