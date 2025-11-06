PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Stadion Neukirchen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Dienstag, 04.11.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 05.11.2025, 09:20 Uhr

Zwischen Dienstagabend, 23:00 Uhr und Mittwochmorgen, 09:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Aufenthaltsraum vom Stadion in Neukirchen. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld, einen Fernseher und Zigaretten.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter mit einem Feuerlöscher eine Scheibe des Aufenthaltsraums ein. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Geldkassette sowie einen Zigarettenautomaten und entnahmen daraus Bargeld und Zigaretten. Zudem erbeuteten sie einen Fernseher, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Zeitraum beobachten konnten, unter der Telefonnummer 05681-7740 entgegen.

Yvonne Winter, KHK` in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

