PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Sachschaden (18.11.2025)

Villingendorf (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Dienstagmittag an der Einmündung der Hochwaldstraße zur Breite gekommen. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin wollte gegen 13:45 Uhr die Einmündung überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigen Opel einer 41-Jährigen. Bei der seitlichen Kollision wurde Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren