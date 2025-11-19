Singen, B33 (ots) - Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 130.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 33 zwischen der Auffahrt Singen/Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem ...

mehr