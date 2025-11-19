POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Sachschaden (18.11.2025)
Villingendorf (ots)
Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Dienstagmittag an der Einmündung der Hochwaldstraße zur Breite gekommen. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin wollte gegen 13:45 Uhr die Einmündung überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigen Opel einer 41-Jährigen. Bei der seitlichen Kollision wurde Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand.
