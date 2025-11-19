Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 45-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs (18.11.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 45-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.

Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrer eines VW Polo in der Theodor-Heuss-Allee. Der Mann zeigte den Beamten einen Führerschein aus einem Nicht-EU-Land vor und gab an, seit mehreren Jahren in Deutschland zu wohnen. Eine Überprüfung ergab, dass er seit über zwei Jahren in Deutschland gemeldet ist.

Wer in Deutschland lebt und ein Kraftfahrzeug führt, muss im Besitz einer gültigen und anerkannten Fahrerlaubnis sein. Für Fahrerlaubnisse aus Nicht-EU-Ländern gilt, dass diese in Deutschland nur für einen begrenzten Zeitraum von sechs Monaten genutzt werden können, bevor eine Umschreibung erforderlich ist.

Daher muss sich der 45-Jährige nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich über die Anerkennung ihrer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland zu informieren und sicherzustellen, dass sie über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell