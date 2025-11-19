POL-KN: (Neuhausen ob Eck
Lkr. Tuttlingen) - Wohnungseinbruch - Polizei ermittelt (18.11.2025)
Neuhausen ob Eck (ots)
Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr am Dienstag ist es im Ortsteil Schwandorf zu einem Wohnungseinbruch gekommen.
Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Souterrain-Wohnung in der Straße "Holzach" und durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten im Gebäude.
Was die Unbekannten entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Schwandorf und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.
