PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Parkhaus (18.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstag hat sich in einem Parkhaus an der Klinikstraße eine Unfallflucht ereignet. Zwischen, 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mercedes. Ohne den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro am Heck des Autos zu melden, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Nach ihm sucht das Polizeirevier Villingen, welches, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegennimmt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren