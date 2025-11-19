Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Parkhaus (18.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstag hat sich in einem Parkhaus an der Klinikstraße eine Unfallflucht ereignet. Zwischen, 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mercedes. Ohne den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro am Heck des Autos zu melden, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Nach ihm sucht das Polizeirevier Villingen, welches, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegennimmt.

