POL-KN: (Bräunlingen, B 31
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der B 31 bei Döggingen (18.11.2025)
Bräunlingen - B 31 (ots)
Am Dienstag haben sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 bei Döggingen zwei Personen leichtverletzt. Verkehrsbedingt musste eine 47-jährige Skoda-Fahrerin anhalten. Eine dahinter befindliche 27-Jährige in einem VW erkannte das zu spät und prallte in das Heck des Skodas. Durch den Aufschlag verletzten sich die Fahrerin, sowie ihr 49-jähriger Beifahrer. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell