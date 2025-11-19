Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B 31

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der B 31 bei Döggingen (18.11.2025)

Bräunlingen - B 31 (ots)

Am Dienstag haben sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 bei Döggingen zwei Personen leichtverletzt. Verkehrsbedingt musste eine 47-jährige Skoda-Fahrerin anhalten. Eine dahinter befindliche 27-Jährige in einem VW erkannte das zu spät und prallte in das Heck des Skodas. Durch den Aufschlag verletzten sich die Fahrerin, sowie ihr 49-jähriger Beifahrer. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell