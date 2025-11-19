Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung mit 10.000 Euro Schaden (18.11.2025)

Bräunlingen (ots)

Die tiefstehende Sonne hat am Dienstag einem Autofahrer die Sicht genommen, weswegen es an der Einmündung Bregenberg- und Donaueschinger Straße zu einem Unfall gekommen ist. Gegen 8:45 Uhr bog der 33-jährige Hyundai-Fahrer nach rechts ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen in einem Skoda, der aus Richtung Donaueschingen kam. Der folgende Unfall verursachte einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

