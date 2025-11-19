Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Postauto touchiert Fußgänger - 31-Jähriger verletzt (18.11.2025)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Markthallenstraße zu einem Unfall mit einem Postauto gekommen. Ein 49-jähriger Postbote setzte im Bereich der Fußgängerzone mit seinem Dienstfahrzeug langsam zurück, wobei er einen 31-Jährigen touchierte der sein Fahrrad hinter dem Postauto vorbeischob. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell