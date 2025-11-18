Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendlicher nach Angriff durch Hund im Krankenhaus

Mannheim (ots)

Am Montagabend (17. November) ist ein 14-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof durch einen Hundebiss verletzt worden. Der Jugendliche wurde im Krankenhaus behandelt.

Gegen 19:40 Uhr hielt sich ein 29-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger auf einem E-Roller und mit seinem mittelgroßen, beigefarbenen Hund in der Unterführung des Mannheimer Hauptbahnhofs auf. Ohne ersichtlichen Grund ließ er das Tier von der Leine, welches daraufhin zwei Reisenden hinterherlief. Schließlich biss der Hund einem 14-jährigen deutschen Geschädigten mehrfach in die Wade, wodurch dieser zu Boden fiel. Erst nachdem der Tatverdächtige den Hund von dem Geschädigten trennte, endeten die Bisse.

Der Tatverdächtige drohte im Folgenden ebenfalls zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG, die zwischenzeitlich durch Reisende informiert wurden, mit einem Angriff durch den Hund. Der 29-Jährige ergriff anschließend die Flucht.

Kräfte der Bundespolizei alarmierten den Rettungsdienst, durch welchen die Verletzungen des Geschädigten vor Ort medizinisch versorgt wurden. Anschließend verbrachten die Rettungskräfte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Eine Fahndung am Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Durch die Beamten wurde die Täterbeschreibung unter anderem an das Polizeipräsidium Mannheim weitergegeben. Wenig später gelang durch Beamte des Polizeireviers Neckarau die Festnahme des Tatverdächtigen auf der B36. Dieser wurde zum Bundespolizeirevier am Mannheimer Hauptbahnhof verbracht.

Der Hund wurde vorläufig einem Tierheim übergeben.

Weiterhin verfügte der E-Roller des Tatverdächtigen über keine Versicherung. Dieser wurde sichergestellt.

Den ukrainischen Staatsangehörigen erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell