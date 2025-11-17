PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann uriniert in Heidelberg an Touristeninformation

Heidelberg (ots)

Freitagnachmittag (14. November) haben Reisende einen 51-jährigen Mann erkannt, der an einen Zaun nahe der Touristeninformation am Heidelberger Hauptbahnhof urinierte.

Ein Mitarbeiter der Touristeninformation verständigte die Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof. Beamte trafen den 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen auf dem stark frequentierten Bahnhofsvorplatz an. Dort erhielt er einen Platzverweis für den Hauptbahnhof und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

