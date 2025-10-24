Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Fehlalarm am Heidelberger Hauptbahnhof - 44-Jähriger löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend (23. Oktober) hat ein 44-Jähriger am Heidelberger Hauptbahnhof ohne Vorliegen eines Brandes absichtlich den Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage betätigt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Gegen 21:45 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über den ausgelösten Brandalarm im Heidelberger Hauptbahnhof. Daraufhin begannen die Beamten mit der Evakuierung der Haupthalle. Während dieser Maßnahmen gab der 44-Jährige unvermittelt zu, den Alarmknopf betätigt zu haben. Dieser Verdacht wurde durch die Auswertung der Videoüberwachungsaufnahmen bestätigt.

Nachdem die ebenfalls alarmierten Feuerwehrkräfte eingetroffen waren, konnte schnell ein Brandfall ausgeschlossen und der Vorfall als Fehlalarm identifiziert werden.

Der 44-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen rechnen.

