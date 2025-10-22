Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbeaufsichtigter Rucksack am Hauptbahnhof gestohlen

Karlsruhe (ots)

Dienstagabend (21. Oktober) hat eine bislang unbekannte Tatverdächtige am Karlsruher Hauptbahnhof einen Rucksack entwendet. Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben.

Ein 51-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand sich am Vorplatz im Gespräch mit einer weiteren Person und ließ dabei zumindest zeitweise seinen Rucksack außer Acht. Eine bislang unbekannte Tatverdächtige nutzte die sich ihr bietende Gelegenheit, nahm den Rucksack an sich und floh. Dem 51-jährigen entstand ein Schaden von etwa 30 Euro.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Taschendiebe besonders an Bahnhöfen und in Menschenmengen aktiv sind. Reisende sollten Wertgegenstände stets nah am Körper tragen und Taschen geschlossen halten, um Dieben keine Gelegenheit zu geben. Zudem wird empfohlen, Geldbörsen und Handys nicht in leicht zugänglichen Außentaschen zu verstauen, sondern vorzugsweise in verschlossenen Innentaschen. Taschen sind besser vor Langfingern geschützt, wenn sie mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. Sollte es dennoch zu einem Vorfall kommen, rät die Bundespolizei den Diebstahl sofort zu melden und Bankkarten umgehend sperren zu lassen. Informationen finden Interessierte unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

