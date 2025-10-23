PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann versucht sich durch Sprung in die Gleise Kontrolle zu entziehen und leistet Widerstand

Mannheim (ots)

Dienstagnachmittag (21.Oktober) hat ein 25-jähriger Mann zunächst einen TGV ohne gültigen Fahrschein genutzt. Bei der anschließenden Kontrolle leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Das Amtsgericht Mannheim erließ am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug.

Der 25-jährige algerische Staatsangehörige nutzte den TGV zwischen Frankfurt (Main) und Mannheim. Während der Kontrolle durch Bundespolizisten sprang er unvermittelt in die Gleise und entzog sich zunächst der Kontrolle. Im Rahmen der Fahndung stellten sie den 25-Jährigen wenig später fest. Hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, wodurch sich eine Polizistin leicht an der Hand verletzte. Auf der Dienststelle verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes, sodass der Rettungsdienst angefordert wurde und den 25-Jährigen zeitweise in ein Krankenhaus brachte.

Auf den Mann kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen zu.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und beantragte einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde am Mittwoch (22. Oktober) vom Amtsgericht Mannheim erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass der Aufenthalt in den Bahngleisen lebensgefährlich ist. Insbesondere in Bahnhöfen kommt es auch außerhalb des regulären Fahrplanes zu Durchfahrten schneller Züge.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

