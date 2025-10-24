Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gewalttätiger Übergriff am Bahnhof Enzberg - Zeugen gesucht

Enzberg (ots)

Am Donnerstagmittag, dem 23. Oktober, kam es am Bahnhof Enzberg zu einem Vorfall, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher ein 13-jähriges Mädchen mit Schlägen und Tritten attackierte. Couragierte Reisende trennten den Angreifer schließlich von der Geschädigten.

Gegen 14 Uhr trafen die beiden Jugendlichen, die beide die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, am Bahnhof Enzberg aufeinander. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der 15-Jährige plötzlich auf das Mädchen ein. Als die 13-Jährige zu Boden stürzte, setzte der Angreifer seinen Angriff fort und trat auf das Mädchen ein. Danach zog der Täter die 13-Jährige über den Bahnsteig in Richtung des Gleisbereichs. Erst durch das couragierte Eingreifen von Reisenden konnte der Täter von der Geschädigten getrennt werden.

Die 13-Jährige setzte ihre Fahrt mit dem Zug zum Pforzheimer Hauptbahnhof fort, wo sie von einer Streife der Bundespolizei angetroffen wurde. Ein alarmierter Rettungsdienst versorgte das Mädchen vor Ort medizinisch, bevor sie von ihrer Mutter abgeholt wurde.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 15-Jährigen werden von der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe geführt. Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von weiteren Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 - 120 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell