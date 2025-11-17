PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Frau in hilfloser Lage leistet am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag (16. November) hat eine Streife der Bundespolizei eine 28-jährige Frau in Gewahrsam genommen, da sich diese in einer hilflosen Lage befand. Auf der Dienststelle leistete sie Widerstand gegen einen eingesetzten Beamten.

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine 28-jährige deutsche Staatsangehörige, die im alkoholisierten Zustand bereits mehrfach die Gleise im Mannheimer Hauptbahnhof überquerte. Hierbei äußerte sie suizidale Absichten. Durch Mitarbeiter der DB Sicherheit sowie die Bundespolizei konnte die Frau an weiteren Sprüngen in den Gleisbereich gehindert und vorläufig festgenommen werden.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei versuchte die 28-Jährige einen Beamten mit einem Faustschlag im Gesicht zu treffen, verletzte aber niemanden. Der im Anschluss verständigte Rettungsdienst brachte die Frau abschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:59

    BPOLI-KA: MC Donalds Mitarbeiter am Karlsruher Hauptbahnhof verletzt - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (16. November) ist es in einem MC Donalds Restaurant im Karlsruher Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff auf einen Mitarbeiter gekommen. Gegen 02:00 Uhr hielt sich ein 19-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger in dem Restaurant auf. Im Kassenbereich kam er mit dem 38-jährigen Geschädigten aus Aserbaidschan in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:58

    BPOLI-KA: Mann uriniert in Heidelberg an Touristeninformation

    Heidelberg (ots) - Freitagnachmittag (14. November) haben Reisende einen 51-jährigen Mann erkannt, der an einen Zaun nahe der Touristeninformation am Heidelberger Hauptbahnhof urinierte. Ein Mitarbeiter der Touristeninformation verständigte die Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof. Beamte trafen den 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen auf dem stark frequentierten Bahnhofsvorplatz an. Dort erhielt er einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren