Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Frau in hilfloser Lage leistet am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag (16. November) hat eine Streife der Bundespolizei eine 28-jährige Frau in Gewahrsam genommen, da sich diese in einer hilflosen Lage befand. Auf der Dienststelle leistete sie Widerstand gegen einen eingesetzten Beamten.

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine 28-jährige deutsche Staatsangehörige, die im alkoholisierten Zustand bereits mehrfach die Gleise im Mannheimer Hauptbahnhof überquerte. Hierbei äußerte sie suizidale Absichten. Durch Mitarbeiter der DB Sicherheit sowie die Bundespolizei konnte die Frau an weiteren Sprüngen in den Gleisbereich gehindert und vorläufig festgenommen werden.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei versuchte die 28-Jährige einen Beamten mit einem Faustschlag im Gesicht zu treffen, verletzte aber niemanden. Der im Anschluss verständigte Rettungsdienst brachte die Frau abschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen.

