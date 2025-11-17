Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: MC Donalds Mitarbeiter am Karlsruher Hauptbahnhof verletzt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16. November) ist es in einem MC Donalds Restaurant im Karlsruher Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff auf einen Mitarbeiter gekommen.

Gegen 02:00 Uhr hielt sich ein 19-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger in dem Restaurant auf. Im Kassenbereich kam er mit dem 38-jährigen Geschädigten aus Aserbaidschan in Kontakt. Nach vorheriger verbaler Auseinandersetzung schlug der 19-Jährige unvermittelt zu und verletzte den 38-jährigen Mitarbeiter im Gesicht. Der Tatverdächtige floh, wurde wenig später aber durch Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe in der Beiertheimer Allee vorläufig festgenommen.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Weitere Maßnahmen hierzu führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese können sich telefonisch unter 0721 120160 oder über das Onlineformular unter www.bundespolizei.de melden.

