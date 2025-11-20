Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Eine Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall (19.11.2025)

Rottweil (ots)

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls vom Mittwochmorgen. Eine 21-jährige Frau war gegen 7:45 Uhr mit ihrem BMW auf der Schramberger Straße stadteinwärts unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Tannstraße fuhr sie auf den vorausfahrenden Renault einer 50-Jährigen auf. Während die 21-Jährige unverletzt blieb, zog sich eine der drei Insassen im Renault leichte Verletzungen zu. Der BMW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell