POL-ERB: POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Höchst i. Odw.
Höchst i. Odw (ots)
Höchst im Odenwald: Am 19.11.2025 um 08:25 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße Höhe des dortigen Woolworth-Marktes ein Verkehrsunfall. Unfallbeteiligt waren ein grauer Ford Fiesta und ein grauer Skoda Octavia, an welchen durch den Zusammenstoß jeweils ein Sachschaden entstand.
Zur Aufklärung der Unfallursache werden unbeteiligte Zeugen gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163 / 941-0 zu melden.
