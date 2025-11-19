PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ERB: POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Höchst i. Odw.

Höchst i. Odw (ots)

Höchst im Odenwald: Am 19.11.2025 um 08:25 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße Höhe des dortigen Woolworth-Marktes ein Verkehrsunfall. Unfallbeteiligt waren ein grauer Ford Fiesta und ein grauer Skoda Octavia, an welchen durch den Zusammenstoß jeweils ein Sachschaden entstand.

Zur Aufklärung der Unfallursache werden unbeteiligte Zeugen gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163 / 941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
POK Jilka
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

