POL-DADI: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Mühltal (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025 hielt eine 34-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW VW-Touran in der Straße "An der Flachsröße", um einem bevorrechtigten Radfahrer die Vorfahrt zu ermöglichen. Der Radfahrer, der aus Richtung Ortsmitte gefahren kam, streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren den haltenden PKW. Anschließend flüchtete der Radfahrer mit seinem Fahrrad auf den Kohlbergweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt Tel:06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

