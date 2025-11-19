PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Widerstand und Ladendiebstahl
Vorläufige Festnahme eines 22-Jährigen

Groß-Umstadt (ots)

Gleich mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen einen 22 Jahre jungen Mann am Dienstagabend (18.11.) eingeleitet, nachdem er zunächst einen Ladendiebstahl beging und danach die eingesetzten Beamtinnen und Beamten bei der Festnahme angriff.

Gegen 19.30 Uhr soll der Tatverdächtige in einem Selbstbedienungsgeschäft in der St.-Peray-Straße mehrere Waren entwenden haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Streifen der Polizeistation Dieburg den 22-Jährigen. Er reagierte sofort aggressiv auf die Einsatzkräfte und wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme. Hierbei verletzte er zwei Beamtinnen im Alter von 25 und 27 Jahren. Eine der beiden Beamtinnen musste nach der Festnahme in ein Krankenhaus verbracht werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde auf die nächstgelegene Polizeiwache gebracht, wo er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Der Tatverdächtige wird sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

