Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, ist die Kriminalpolizei nun mit dem Fall betraut und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (18.11.), zwischen 16.30 und 2 Uhr, im Alfred-Messel-Weg über eine Tür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Innern angekommen durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell