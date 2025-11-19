Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist belästigt Frau in Geschäft

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll sich am Dienstagvormittag (18.11.), gegen 11 Uhr, in einem Geschäft in der Schuchardstraße vor einer 43-jährigen Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt haben.

Der Unbekannte soll circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll schwarze lockige Haare getragen haben und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell